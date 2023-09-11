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مشروع لتوسعة مبنى الشحن بمطار الملكة علياء الدولي

منذ ساعة واحدة
مشروع لتوسعة مبنى الشحن بمطار الملكة علياء الدولي

وطنا اليوم:تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان ووزير النقل، المهندس ماهر أبو السمن، سير عمل نقل البريد السريع في مطار الملكة علياء الدولي، كما اطلع على واقع حال الشركات العاملة في هذا المجال والمساحات المتوفرة لها في مبنى الشحن.
ووفق بيان وزارة النقل، مساء اليوم الاثنين، اجتمع أبو السمن مع ممثلين عن دائرة الجمارك العامة والأجهزة الأمنية العاملة في المطار والمدير التنفيذي لمجموعة المطار الدولي وممثلين عن شركة الملكية الأردنية والشركات العاملة في نقل البريد السريع.
واستمع إلى المشاكل التي تعاني منها هذه الشركات والحلول المستقبلية المتمثلة بإنشاء توسعة لمبنى الشحن في مطار الملكة علياء الدولي ليضم الشركات العاملة في هذا المجال، مؤكدا ضرورة بذل الجهود اللازمة لإنجاز هذا المشروع بأسرع وقت، وبأن تشمل الدراسات أتمتة الإجراءات وتسريعها نظرا لما يشكله عامل الوقت من أهمية في مثل هذا النوع من التجارة.
كما وجه المعنيين إلى ضرورة تكاتف الجهود وتذليل العقبات التي تحول دون إنجاز المشروع أو تأخيره، وضرورة الاستعجال في البدء بمشروع نقل الشركات المعنية إلى موقعها المؤقت ووفق الترتيبات بين شركة مجموعة المطار الدولي وشركة الملكية الأردنية.
وخلال الجولة التفقدية استمع أبو السمن لآراء ومقترحات العاملين في نقل البريد السريع على أرض الواقع، مؤكدا ضرورة مشاركة المعنيين في مرحلة إعداد التصاميم.
كما اطلع على سير العمل في بعض المشاريع القائمة في مطار الملكة علياء الدولي


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