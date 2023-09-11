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الارصاد: الاردن شهد اطول موجه حارة في تاريخه الشهر الماضي

منذ 4 ساعات
الارصاد: الاردن شهد اطول موجه حارة في تاريخه الشهر الماضي

وطنا اليوم:قال مدير إدارة الأرصاد الجوية الأردنية رائد رافد آل خطاب، إن الإدارة قد قامت بعد انتهاء شهر آب الماضي وتجميع كافة بيانات الطقس لمحطات الرصد الجوي التابعة لإدارة الأرصاد والتي أظهرت بعد عمليات المقارنة والتحليل مع السنوات السابقة ضمن البنك المناخي الأردني بأن المملكة قد تأثرت بأطول موجة حر حسب السجلات المناخية.
وساد خلال الثلث الأول من شهر آب 2023 أجواء صيفية عادية في أغلب مناطق المملكة، فيما تعرضت المملكة لموجة حارة شديدة خلال الفترة من 12-24 من شهر آب 2023 نتيجة تأثر المملكة بامتداد للمنخفض الموسمي الحراري الهندي مصحوب بكتلة هوائية حارة جدا، حيث سادت أجواء حارة إلى حارة جدا في عموم مناطق المملكة والتي تعتبر أطول موجة حارة شهدتها المملكة خلال السجل المناخي الأردني، سجلت خلالها أرقام قياسية جديدة في السجل المناخي لدرجة الحرارة العظمى في 10 محطات رصد جوي، فيما سادت خلال الفترة 25-31 من شهر آب أجواء صيفية عادية نهارا في أغلب مناطق المملكة ولطيفة إلى معتدلة الحرارة ليلا.
وأضاف آل خطاب أن معدل درجة الحرارة العظمى في مطار عمان المدني لشهر آب قد بلغ 35.6°س وهو أعلى من معدله الشهري العام بمقدار 2.7 درجة مئوية، فيما بلغ معدل درجة الحرارة الصغرى في مطار عمان المدني 21.8°س وهو أعلى من معدله الشهري العام بمقدار 1.1 درجة مئوية، كما سجلت أعلى درجة حرارة عظمى في مطار عمان المدني بتاريخ 14/08/2023 وبلغت 43.7°س وهي الأعلى منذ 100 عام، فيما سجلت أقل درجة صغرى في مطار عمان المدني بتاريخ 07/07/2023 وبلغت 18.8°س.
وعلى مستوى المملكة فقد سجلت محطة رصد الباقورة أعلى درجة حرارة عظمى بتاريخ 13/08/2023 وبلغت 47.6°س، فيما سجلت محطة رصد الشوبك أقل درجة حرارة صغرى بتاريخ 06/08/2023 وبلغت 10.4°س


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