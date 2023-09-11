بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

إغلاق مستشفى خاص في إربد لوجود خلل في أنظمة الطاقة الكهربائية

منذ دقيقة واحدة
Members of staff inspect a patient ward at Al-Ataa Hospital for addiction treatment and psychological rehabilitation, the first of its kind in Iraq, with a capacity of 150 beds, on its inauguration day in the capital Baghdad's Sadr City on June 18, 2022. (Photo by AHMAD AL-RUBAYE / AFP) (Photo by AHMAD AL-RUBAYE/AFP via Getty Images)

وطنا اليوم:قال محافظ اربد رضوان العتوم إنه تم اليوم الاثنين إغلاق إحدى المستشفيات الخاصة في مدينة اربد بناء على تنسيب من وزارة الصحة نتيجة نقص الخدمات اللوجستية.
وأوضح العتوم لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن الإغلاق جاء نتيجة وجود خلل في أنظمة الطاقة الكهربائية في المستشفى، إضافة إلى وجود بعض النواقص المتصلة بالأجهزة والأدوات والمستلزمات الطبية الضرورية الى جانب حاجة المستشفى لإصلاحات في البناء المقام.
وأشار إلى أن الإغلاق سيستمر لحين تصويب كامل الأوضاع التي تتطلبها الوزارة وتخص المستشفيات الخاصة، لافتا إلى أن اللجنة التي شكلها أمس وضمت ممثلين عن الدوائر المعنية وقامت بالكشف على المستشفى أوردت بعض الملاحظات المهمة والتي تحتاج الى معالجة فورية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:30

86,591 إسرائيلي زاروا الأردن خلال 6 أشهر

12:20

الصحة تعلن نتائج الاجتماع الأول للجنة لائحة أجور الأطباء

11:34

العرموطي يتساءل عن سبب انعقاد الخلوة بالبحر الميت

11:29

العثور على جثة خمسيني بشارع في الرصيفة

11:22

إعصار دانيال يخلف 150 قتيلاً في درنة المنكوبة

11:15

قرية أخفاها الزلزال عن الخارطة.. شاهد تينزرت تحت الركام

11:07

طرق ضيقة وبيوت من طين.. جبال الأطلس بالمغرب تعاند الإنقاذ

11:00

استقال على الهواء .. روبياليس يستجيب للضغوطات بعد قبلته المثيرة

10:54

توجه حكومي لتعديل مسمى قانون الآثار العامة.. وتعديل المادة 26

10:27

وفيات الاثنين 11-9-2023

10:24

إنتسابات جديدة نوعية ومتنوعة إلى إرادة … أسماء

10:14

الأمن يضبط مطلوبا خطرا بحقه 12 طلبا منها القتل العمد

وفيات
وفيات الاثنين 11-9-2023وفاة ممرض بمستشفى البشير بجلطة قلبيةوفيات الأحد 10-9-2023وطنا اليوم تتقدم باحر التعازي للباشا خير الدين هاكوز