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الأمن يضبط مطلوبا خطرا بحقه 12 طلبا منها القتل العمد

منذ ساعتين
الأمن يضبط مطلوبا خطرا بحقه 12 طلبا منها القتل العمد

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن قوة أمنية من إدارة البحث الجنائي، داهمت فجر الاثنين، مزرعة في البادية الشمالية بعد التأكد من اختباء مطلوب خطر جدا ومسلح فيها بعد أن غادر مكان نشاطه الجرمي في مناطق الشونة الشمالية.
وأضاف الناطق الإعلامي، أن المطلوب بحقه 12 طلبا أمنيا بقضايا القتل العمد والشروع بالقتل والاشتراك به والخطف، ومتوارٍ عن الأنظار منذ مدّة طويلة.
وأكّد أنّ القوة الأمنية تمكنت بعد محاصرة المزرعة ومداهمتها من القاء القبض عليه، وضُبط بحوزته سلاح ناري أوتوماتيكي


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