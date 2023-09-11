للأردنيين والمقيمين: ساعات ويدخل قانون السير الجديد حيز التنفيذ

وطنا اليوم:يدخل قانون معدل قانون السير حيز التنفيذ منتصف ليلة الاثنين/ الثلاثاء، بعد أن مر على نشرة الجريدة الرسمية 30 يوما.

قانون السير

يشدد القانون الجديد العقوبات على مخالفات إزهاق الأرواح والتي تشكل خطورة على مستخدمي الطريق، فيما غلظ عقوبات الحبس والغرامات المالية في مخالفات مثل: قطع الإشارة الضوئية الحمراء، معاكسة السير، قيادة المركبة تحت تأثير الكحول أو المخدرات، قيادة مركبة لمن ليس مخولًا بالقيادة أو المنتهية رخصته أو رخصة المركبة، وقيادة مركبة عمومية من شخص لا يحمل فئة قيادة تمنحه ذلك، والقيادة بسرعة متهورة، واستخدام الهاتف أثناء القيادة، وغيرها من المخالفات.

ومن أبرز المخالفات:

وبحسب القانون الجديد، يعاقب بالحبس من شهر إلى شهرين أو بغرامة مالية تتراوح بين 200 و300 دينار، أو بكلتا العقوبتين من قاد مركبة بدون كوابح (فرامل) أو عدم صلاحيتها، أو قاد مركبة بدون لوحات أرقام أمامية أو خلفية، أو قيادة المركبة بصورة متهورة أو استعراضية على الطريق، أو تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء.

ويعاقب بغرامة مالية تتراوح بين 50 و100 دينار، كل من ارتكب مخالفة تغيير سائق المركبة المسرب بشكل مفاجئ، أو اتخاذ السائق لمسرب خاطئ، أو قيادة المركبة بعكس اتجاه السير أو مخالفة شواخص ممنوع المرور، أو السير على شكل مواكب تعيق حركة السير أو خروج أجسام الركاب منها.

ويعاقب بغرامة مقدارها 50 دينارًا، كذلك سائق المركبة الذي يستخدم الهاتف أثناء سير المركبة إذا كان هذا الهاتف محمولًا باليد، فيما يعاقب بغرامة بمقدار 20 دينارًا، كل من أوقف مركبته عند مواقع الحوادث بدون مبرر

ونشرت مديرية الأمن العام عبر صفحتها على الفيسبوك فيديو جاء فيه:

ساعات قبل دخول قانون السير المعدل حيز التنفيذ..

السائق الملتزم لن يتأثر بتعديلات قانون السير، أو بتغليظ العقوبات على المخالفين..

المخالفة الخطيرة سبب أكيد لوقوع الحوادث، وعقوبتها ردعٌ للسائق المستهتر والمتسبب بالحوادث المرورية.

التزامكم ووعيكم وسيلتنا لوقف نزيف الطرقات، وإنقاذ الأرواح، والحفاظ على الممتلكات..

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