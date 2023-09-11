الأمن يكشف سبب حادث السير المروع على طريق شارع الستين

وطنا اليوم:كشف ضابط عمليات غرفة إدارة السير، الاثنين، سبب حادث مروري أدى إلى 3 وفيات في مدينة السلط، بمحافظة البلقاء، مساء الأحد.

وقال ضابط عمليات غرفة إدارة السير لإذاعة الأمن العام، إن ارتكاب مخالفة عدم أخذ احتياطات السلامة المرورية اللازمة أثناء القيادة، من قبل سائق مركبة صغيرة، تسبب بتصادم مع مركبة شحن “ديانا” على شارع الستين في مدينة السلط، نتج عنه 3 وفيات.

وأضاف أن جميع الوفيات من مركبة مرتكب المخالفة، إضافة إلى 4 إصابات.

ونوه إلى ضرورة عدم الانشغال إلا بالطريق أثناء القيادة