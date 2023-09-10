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سهل حوران تنفذ خطة شاملة لتحسين البنية التحتية للشوارع الرئيسة والفرعية

منذ 4 ساعات
سهل حوران تنفذ خطة شاملة لتحسين البنية التحتية للشوارع الرئيسة والفرعية

وطنا اليوم: تنفذ بلدية سهل حوران خطة شاملة لتحسين البنية التحتية للشوارع الرئيسة والفرعية، بهدف الحفاظ على سلامة المواطنين ومركباتهم.

وقال رئيس البلدية المهندس علي الشبول، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأحد، إن البلدية تعمل على تنفيذ مشروع خلطة إسفلتية هذا العام بقيمة 540 ألف دينار في مختلف مناطق البلدية، من خلال ترقيع وتزفيت الشوارع والطرق والدخلات بقيمة 19 ألف دينار.

وبين الشبول أنه وخلال الأيام المقبلة طرح عطاء 200 طن “زفتة ساخنة” من أجل ترقيع الشوارع وصيانة الطرق التي تحتاج لذلك في مختلف المناطق.

وأضاف الشبول إن البلدية حريصة على تأمين الشوارع بكل ما يتعلق بإجراءات السلامة العامة من تعبيد وصيانة، وتفقد سلامة الطرق، وممرات المشاة وأماكن التوقف والوقوف والتحميل والتنزيل، وتهيئة الأرصفة بشكل آمن وشمولها بالإشارات التحذيرية.

ودعا المواطنين للتقيد بإجراءات السلامة العامة أثناء قيادة المركبات على الطرق العامة، والالتزام بالإرشادات واللوحات التحذيرية والأماكن المخصصة للمشاة والمركبات.


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