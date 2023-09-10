مشاهد مرعبة تكشف حجم دمار عاصفة دانيال

وطنا اليوم:ضربت العاصفة دانيال بقوة غير مسبوقة مدن ليبية، وفق ما أظهرت مشاهد كارثية لحجم التأثير للعاصفة الاستثنائية.

وانتقلت عاصفة “دانيال” المتوسطية بكامل قوتها نحو ليبيا قادمة من وسط البحر الأبيض المتوسط، بعد أن خلفت خسائر مادية جسيمة وأضرارًا كبيرة في تركيا واليونان وبلغاريا، بالإضافة إلى تهديداتها المحتملة لدول عربية أخرى.

وأعلنت الحكومة الليبية في وقت سابق، منح عطلة طارئة يومي الأحد والإثنين بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي خلفها إعصار دانيال، وأغلقت السلطات 4 موانئ نفطية رئيسية لمدة 3 أيام.

وتعاني ليبيا بالإضافة للأزمات المتتالية جراء الحروب والانقسامات، من واحدة من أسوأ أزمات المياه في العالم، ومن المتوقع أن تتفاقم في المستقبل القريب، حيث خلفت سنوات من الجفاف والحرب أزمة لملايين الليبيين في تأمين احتياجاتهم من مياه الشرب.

آثار الدمار في اليونان

وأظهرت صور استثنائية التقطتها الأقمار الاصطناعية لمنطقة سهلية في اليونان قبل وبعد مرور العاصفة “دانيال”، التغييرات الكارثية في المنطقة.

وتعرضت اليونان لأمطار غزيرة خلال الأيام الأخيرة، أودت بحياة 14أشخاص على الأقل وفقدان آخرين، إضافة إلى أضرار مادية هائلة تقدر بمليارات الدولارات.

وضربت العاصفة دانيال اليونان لمدة ثلاثة أيام، تاركة وراءها آثارا جديدة من الدمار بعد حرائق الغابات القاتلة، حيث تسببت في انهيار المنازل والجسور، وتدمير الطرق وأعمدة الكهرباء، وغرق الحيوانات، وموت المحاصيل في سهل ثيساليا الخصب

وأوضحت الأرصاد الجوية، أن العاصفة تتحرك بإتجاه الاراضي المصرية لتجلب المزيد من الامطار لكن مع دخولها اليابسة ستفقد جزءاً كبيراً من طاقتها وسوف تهدأ سرعة الرياح قليلا ً.

أما بالنسبة للأردن فقد أوضح مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب، بأن تأثير هذه العاصفة على المملكة سوف يقتصر على تشكل حالة ضعيفة من عدم الاستقرار للغلاف الجوي.

العاصفة تقترب من مصر

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر بتأثر البلاد بالعاصفة “دانيال” الاثنين.

وتوقعت هيئة الأرصاد أن تصل “بقايا العاصفة” إلى السواحل المصرية لتضرب أقصى غرب الساحل الشمالي، الإثنين، مصحوبة بتساقط الأمطار.

ظاهرة نادرة

ووصفت العاصفة “دانيال” بأنها ظاهرة نادرة من حيث كمية الأمطار الغزيرة التي هطلت خلال 24 ساعة، حيث ارتكز تأثيرها بشكل خاص على مقاطعة ماغنيسيا على بعد حوالي 300 كيلومترًا شمال أثينا.

وأسفرت الأمطار الغزيرة المصاحبة للعاصفة عن فيضانات في اليونان، ووفاة 11 شخصًا وفقدان آخرين، مع جهود مستمرة من السلطات لإجلاء الآلاف من المناطق المتضررة