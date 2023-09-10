نقابة الفنانين تمنع اللبنانية سارة الزكريا من الغناء في الأردن

وطنا اليوم:عممت نقابة الفنانين الأردنيين على المنشآت السياحية ومتعهدي الحفلات بإيقاف الفنانة اللبنانية سارة محمود الزكريا عن ممارسة كافة المهن الفنية.

وقالت النقابة في تعميمها إنه بخلاف ذلك ستضطر لإتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وحسب الأصول.

وجاء قرار النقابة استناداً الى قانونها رقم 9 لسنة 1997، والذي ينص على عدم أحقية أي شخص ممارسة المهنة الفنية دون استصدار تصريح من النقابة، وإستناداً للمادة رقم (26) بند “ز” والتي تنص على “المحافظة على آداب المهنة وقواعدها والدفاع عن حقوق النقابة ومصالحها وحقوق الأعضاء وكرامتهم وسائر العاملين فيها”.

وأكدت النقابة أنه لا يجوز التجاوز الاخلاقي و/أو اللفظي في أي من المهن المشمولة والمنصوص عليها في القانون