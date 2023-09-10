هزة ارتدادية بقوة 4.5 درجات تضرب العاصمة المغربية

وطنا اليوم:ضربت هزة أرضية ارتدادية، صباح الأحد، مناطق في المغرب قريبة من مركز وقوع زلزال مدمر مساء الجمعة خلَّف آلاف الوفيات والمصابين.

وأفاد مرصد الزلازل الأورومتوسطي، في بيان، بأن هزة ارتدادية بقوة 4.5 درجات على مقياس ريختر وقعت على بعد 77 كم جنوب غربي مدينة مراكش (وسط).

وشعر بالهزة سكان مراكش والحوز وتارودانت، حوالي الساعة التاسعة بالتوقيت المحلي (09: 00 ت.غ).

وحتى الساعة 10: 40 بتوقيت غرينتش، لم تتوفر معلومات بشأن الأضرار.

وبلغت قوة زلزال الجمعة 7 درجات على مقياس ريختر ومركزه منطقة الحوز، وضرب عدة مدن منها العاصمة الرباط والدار البيضاء (كبرى مدن المملكة) ومكناس وفاس ومراكش وأغادير وتارودانت، بحسب المعهد الوطني للجيوفيزياء، الذي وصف الزلزال بأنه “الأعنف منذ قرن”.

ووفقا لأحدث بيانات وزارة الداخلية، أودى الزلزال بحياة 2012 شخصا وأصاب 2059، بينهم 1404 إصابات خطيرة، بالإضافة إلى دمار مادي كبير