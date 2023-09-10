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قرار كويتي جديد: مستحقات الدولة قبل تجديد إقامة الأجانب

10 سبتمبر 2023
Residents walk in a neighbourhood of Kuwait City on May 12, 2020, as authorities allowed people to exercise for two hours under a nationwide lockdown due to the COVID-19 pandemic. (Photo by YASSER AL-ZAYYAT / AFP)

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الداخلية في الكويت، البدء بتفعيل قرار تحصيل الديون المستحقة على الأجانب من الجهات المعنية بالدولة قبل تجديد الإقامة.
ويدخل القرار الجديد في حيز التنفيذ في الكويت ابتداءً من يوم غد الأحد.
وأضافت الداخلية الكويتية في بيان أنه يتوجب على كل أجنبي يرغب في تجديد إقامته أن يسدد ديونه، وذلك عن طريق المواقع الإلكترونية لجهات الدولة أو تطبيق “سهل”.
وكانت الوزارة أمرت أخيرا بتسديد الرسوم المستحقة على المقيمين شرطا لمغادرة البلاد.
وجاءت هذه القرارات الحكومية بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح، بضرورة تفعيل عمليات الربط بين القطاعات المعنية بوزارة الداخلية لتحصيل الديون المستحقة على الأجانب للدولة قبل تجديد الإقامة.
وأهابت وزارة الداخلية بالجميع ضرورة الالتزام بالأحكام القانونية المقررة وعدم مخالفة هذه الأحكام، حيث إنها لن تتوانى في القيام بواجبها في حفظ الأمن والنظام العام في البلاد.
وبحسب صحيفة القبس نصت المادة الأولى من القرار الذي ستنشره الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» في عددها الذي يصدر الأحد على أن تعدل الفقرة الأخيرة من المادة (25) من القرار الوزاري رقم 2019/957 المشار إليه لتصبح على النحو التالي:” ويتعين للحصول على الإقامة العادية أو تجديدها أو تحويلها إلى صاحب عمل أو كفيل آخر، إثبات تسجيله في نظام الضمان أو التأمين الصحي الصادر من قبل وزارة الصحة باسم المقيم وتمنح الإقامة العادية لمدة لا تزيد على مدة الضمان الصحي بالإضافة إلى سداد أية مبالغ مالية تكون مستحقة على طالب الإقامة لدى أي من الجهات الحكومية


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