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تعديل على حكومة الخصاونة خلال الـ 48 ساعة القادمة

منذ 4 ساعات
تعديل على حكومة الخصاونة خلال الـ 48 ساعة القادمة

 

وطنا اليوم –  ذكرت مصادر قريبة من الحكومة والمجلس النيابي، السبت، أنّ رئيس الوزراء بشر الخصاونة يستعد لإجراء سابع تعديل على حكومته منذ تشكيلها أواخر 2020. وذكرت المصادر لرؤيا، أنّ التعديل سيشملُ ستّة وزراء، متوقعين أن يكونَ من بينهم المياه، التجارة والصناعة، الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة، الأشغال والاستثمار.

وقد يدخل الحكومة، بحسب المصدر ذاته، نائبان لحمل حقيبتي الاتصال الحكومي والاستثمار. وتتوقع الأوساط التنفيذية والتشريعية بقاء حكومة الخصاونة حتّى الانتخابات النيابية المقبلة في خريف 2024، وبذلك تكون قد أكملت أربع سنوات. وأشارت المصادر أنّ التعديل المتوقع، سيكون خلال الساعات الثماني والأربعين ساعة المقبلة سيكون واسعًا، علمًا أنّ آخر تعديل على حكومة الخصاونة يعود إلى الثلث الأخير من ديسمبر (كانون أول) 2022، حيثُ تمّ دخول مكرم القيسي وزيرًا للسياحة والآثار بدلًا من نايف حميد الفايز.


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