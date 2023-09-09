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21:52
النائب الاول لرئيس مجلس النواب : أزمة ثقة بين الشعب ومجلس النواب
21:43
صورة لمسجد في شمال المملكة تشبه قبة الصخرة
21:28
تساؤلات العبادي عن التعديلات الوزارية
20:36
عاجل – طلال الشرفات يستقيل من الميثاق: اكتفيت بالمغادرة بهدوء احتراماً لكوادر الحزب
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توزير النواب !
19:30
في اجتماعه ال26.. “الميثاق” يعقد لقاءً استقطابيا بالرمثا.. ويطالب بالتراجع عن إلغاء ديوان الخدمة المدنية
19:15
تعديل على حكومة الخصاونة خلال الـ 48 ساعة القادمة
18:40
حزب إرادة يعزي الأشقاء في المملكة المغربية
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حزب “نماء” يعقد مؤتمره التأسيسي في قصر الثقافة
18:24
نماء ينتخب الرواشدة أمينا عاما
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عربي دولي
مصادر رسمية مغربية: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 1037 قتيلا و1204 مصابين من بينهم 721 إصاباتهم خطرة
9 سبتمبر 2023
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24 ساعة
21:52
النائب الاول لرئيس مجلس النواب : أزمة ثقة بين الشعب ومجلس النواب
21:43
صورة لمسجد في شمال المملكة تشبه قبة الصخرة
21:28
تساؤلات العبادي عن التعديلات الوزارية
20:36
عاجل – طلال الشرفات يستقيل من الميثاق: اكتفيت بالمغادرة بهدوء احتراماً لكوادر الحزب
20:32
توزير النواب !
19:30
في اجتماعه ال26.. “الميثاق” يعقد لقاءً استقطابيا بالرمثا.. ويطالب بالتراجع عن إلغاء ديوان الخدمة المدنية
19:15
تعديل على حكومة الخصاونة خلال الـ 48 ساعة القادمة
18:40
حزب إرادة يعزي الأشقاء في المملكة المغربية
18:35
حزب “نماء” يعقد مؤتمره التأسيسي في قصر الثقافة
18:24
نماء ينتخب الرواشدة أمينا عاما
16:51
نصراوين: هكذا يتم توزير النواب..
16:49
الاميرة عالية تتابع فعاليات بطولة تحديات مركز الصهيل للفروسية …واثارة وندية في المنافسات
وفيات
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اخبار محلية
عربي دولي
حوادث وجرائم
جامعات
رأي وطنا اليوم
آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
ذاكرة الوطن
رياضة
شؤون برلمانية
شخصية و حوار
قامات وطنية
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ارسل خبرا
سياسة الخصوصية
من نحن