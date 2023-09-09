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مصادر رسمية مغربية: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 1037 قتيلا و1204 مصابين من بينهم 721 إصاباتهم خطرة

9 سبتمبر 2023
مصادر رسمية مغربية: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 1037 قتيلا و1204 مصابين من بينهم 721 إصاباتهم خطرة

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