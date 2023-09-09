عناصر من الميليشيات الايرانية وصلت درعا لمنع توسّع الاحتجاجات المُناهضة لنظام الأسد

وطنا اليوم – رصدت وطنا اليوم تقريرا صدر عن معهد دراسة الحرب (ISW) المدعوم من مشروع التهديدات الحرجة (CTP) في معهد المشاريع الأمريكي (American Enterprise Institute)، دراسة جديدة مع خريطة تفاعلية، تضمّنت آخر النشاطات التي قامت بها إيران داخلياً وخارجياً، مشيراً إلى أنه من بين تلك الأنشطة، سعي إيران لحصار المظاهرات بالمطالبة بإسقاط النظام جنوب سوريا وشنّ حملة وحشية لقمعها.

وقال المعهد ضمن قسم خصّصه لما أسماه (نفوذ إيران في بلاد الشام)، إن ميليشيا الحرس الثوري الإيراني، أرسلت أكثر من 60 عنصراً من ميليشياتها إلى محافظة درعا لمنع توسّع الاحتجاجات المُناهضة لنظام الأسد والمندلعة في جنوب سوريا (السويداء)، مشيرةً إلى أن القوة تضمّ عناصر من ميليشيات عراقية ولبنانية وسورية، وتم وضعها تحت وصاية ميليشيا حزب الله اللبناني وميليشيا الفرقة الرابعة.

وأضاف: “المهمة الأساسية لتلك القوة هي تأجيج نيران المظاهرات في محافظتي السويداء ودرعا ومن ثم اتهام المتظاهرين بالانتماء لـ داعش، وهو ما سيوفر ذريعة كبيرة لنظام أسد بشن حملة قمع وحشية على المتظاهرين”، مشيراً إلى أن هذه المعلومات تزامنت مع تقارير عن اجتماع ضمّ ضباطاً عسكريين وأمنيين تابعين لميلشيات أسد في مدينة درعا، لمناقشة كيفية السيطرة على الاحتجاجات المُناهضة للنظام هناك.

وتواصلت الاحتجات والمظاهرات المُنادية بإسقاط النظام ورحيل بشار الأسد لليوم العشرين على التوالي ف السويداء، حيث شهدت المدينة وصول وفود ضخمة لأهالي القرى والبلدات التابعة لها من أجل المشاركة في مظاهرة اليوم، بعد دعوات وجّهها أهالي المدينة لمختلف مدن وقرى المحافظة للمشاركة في المظاهرة التي تم إعلانها (مركزية) في كل يوم جمعة.