الزرقاء تخصص 550 ألف دينار للمدينة باعتبارها متنفسا للأهالي

وطنا اليوم: قال مدير مدينة الأمير محمد للشباب في الزرقاء الدكتور خالد العموش، إن مجلس محافظة الزرقاء خصص للمدينة 550 ألف دينار، باعتبارها متنفساً لأهالي الزرقاء بمساحتها الإجمالية التي تبلغ 142 دونماً، حيث سيتم تخصيص 250 ألف دينار منها لتبديل أرضية الملعب، استعداداً للعام القادم 2024.

وبين العموش، في تصريحات إعلامية أن إدارة المدينة ستقوم بإجراءات الصيانة للمضمار والمرافق الخاصة بالاستاد الرئيسي للمدينة، الذي جرى عليه 66 مباراة أثناء بطولة مئوية الدرع، ويحتضن الآن بعض مباريات الدوري الممتاز.

وأشار إلى أن الاستاد الثاني (ملعب كنعان عزت) تقام عليه مباريات الأندية المحلية للمحافظة، وأن هناك توجهاً لإنشاء ملعب خماسي إضافي، لافتاً إلى أن إدارة المدينة قامت أخيرا بزراعة 100 شجرة حرجية تغطي ساحات وشوارع المدينة جميعها، مشيراً إلى أن جميع مرافق المدينة تعمل على الطاقة الشمسية.

وتابع أنه تم الانتهاء من عطاء لتركيب وحدات إنارة “ليد”، اشتمل على تركيب 140 وحدة ليد بقيمة 5 آلاف دينار، كما ستقوم المدينة بطرح عطاء آخر لتركيب وحدات إنارة إضافية لتغطي بعض المناطق بالمدينة، حيث أن 90 بالمئة من مرافق المدينة وساحاتها مضاءة بوحدات الليد.

وبين أنه تم زيادة عدد الحاويات وزيادة عدد السلال الصغيرة المعلقة لتشمل جميع مرافق المدينة، بهدف الحفاظ على نظافة مرافق وشوارع وساحات المدينة والمحافظة على بيئتها الطبيعية الجميلة، كما ستقوم المدينة بزيادة عدد المقاعد والمظلات في الساحات والشوارع.

وبخصوص المشاريع المستقبلية للمدينة تحدث عن التوجه لإنشاء ممر خاص للراغبين بممارسة رياضة الجري أو المشي، فيما تتم الآن أعمال الصيانة لقاعة الأفراح الموجودة وذلك لاستثمارها، مبيناً أن المدينة تضم صالة متعددة الأغراض وملعبا لممارسة رياضة التنس الأرضي.

وفيما يتعلق بنادي المدينة الذي يضم المسبح والنادي الرياضي (الجيم)، لفت العموش إلى أنه تم طرح عطاء لصيانة دورة المياه والحمامات الخاصة بالمسبح، حيث تم الانتهاء من أعمال الصيانة، فيما تم طرح عطاء لإنشاء مسبح مغلق مطلع العام القادم 2024، إذ من المتوقع إنجازه خلال سنتين.

وتطرق في حديثه إلى المركز الإعلامي للمدينة الذي يحتضن العديد من الفعاليات والأنشطة، فضلاً عن الساحات والمرافق العامة للمدينة التي تحتضن فعاليات صيف الأردن والاحتفالات الوطنية وغيرها من الأنشطة والمهرجانات بالمحافظة.