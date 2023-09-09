ابوكركي في حديث لوطنا اليوم يوضح حول الزلزال الذي وقع في المغرب فجر السبت

وطنا اليوم – في حديث لوطنا اليوم قال أ.د نجيب أبو كركي أستاذ الجيوفيزيا وعلم الزلازل في الجامعة الأردنية الدكتور نجيب أبو كركي بأن المغرب بلد زلزالي ونتذكر سلسلة من الزلازل حدثت به 1960 زلزال أغادير تأثيره التدمير كان كبير وكان هناك 150 الف قتيل وفي عام 1969 ايضا وقع زلزال اخر .

وهذا الزلزال الذي وقع فجر السبت في مدينة اغادير المغربية ناتج عن صدع عكسي اي أنه ناتج في سياق تصادمي يثبت ذلك التشوهات الموجودة في المنطقة سلسلة جبال أطلس التي تميز المغرب ، حيث ان الأسباب واضحة تماما البيانات الزلزالية لاتختلف خلال ملايين السنين وتحتاج وقت طويل .

كما اكد ابوكركي في حديثه لوطنا اليوم بانه لايمكن ان نقارن زلزال المغرب بزلزال تركيا حيث ان زلزال تركيا اقوى وهذا الزلزال اقل قوة 20 مرة عن زلزال تركيا لذلك حين وبما ان الصدع عكسي وفي نطاق تصادمي لا يتوقع ان تكون هناك هزات ارتدادية قوية .

وختم ابوكركي بان تقليل المخاطر يمكن ان يتحقق باتباع التعليمات التي تصدر عن السلطات في المغرب وخاصة في هذه الساعات الحرجة بعد الزلزال عدم الهلع او العودة الى مناطق الزلزال خوفا من سقوط مباني