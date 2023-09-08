بطريقة جهنمية.. صينية تسرق هاتف آيفون من إحدى المتاجر

وطنا اليوم:ألقت الشرطة الصينية القبض على امرأة في مقاطعة فوجيان جنوبي الصين، لقيامها بسرقة هاتف iPhone 14 Plus بقيمة 960 دولاراً من أحد متاجر أبل. لقد أنجزت ذلك عن طريق قضم ومضغ كابل الحماية الذي كان مخصصًا لمنع سرقة الهواتف المعروضة.

وبعد مغادرة المتجر بالجهاز، ألقت الشرطة القبض على امرأة تدعى تشيو بعد حوالي ثلاثين دقيقة، وفقًا لتقرير صادر عن صحيفة South China Morning Post.

يُظهر مقطع فيديو صيني على وسائل التواصل الاجتماعي امرأة تقف أمام حامل عرض الهاتف. تتكئ على الطاولة، وتضع يدها اليمنى على الجهاز، وتتفحصه بسرعة. بعد ذلك، قامت بقضم كابل الأمان عدة مرات ووضعه في حقيبتها قبل مغادرة المتجر.

ولم يلاحظ الموظفون أي شيء غير عادي على الرغم من إطلاق الإنذار أثناء حدوث ذلك. وعلى الرغم من أنها حاولت إخفاء سرقتها من خلال التمرير عبر شاشة الهاتف مثل عميل عادي، إلا أن المرأة تصرفت بحكمة، وفقاً لضابط الشرطة تشانغ جينهونغ.

ولم يكتشف الموظفون السلك الممضوغ والهاتف المفقود إلا بعد مغادرتها، وقاموا على الفور بالاتصال بالسلطات. وبعد مراجعة لقطات كاميرات المراقبة، ألقت الشرطة القبض على المرأة خارج منزلها.

وبحسب إفادة المرأة للشرطة، فقد فقدت هاتفها وكانت تنوي شراء بديل له من أحد المتاجر. ومع ذلك، عند اكتشاف السعر، قررت سرقة الهاتف بدلاً من ذلك. ونتيجة لذلك، فهي محتجزة حالياً حتى انتهاء التحقيق