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الأمانة: تقدير التعويض بناء على سعر الأرض

8 سبتمبر 2023
الأمانة: تقدير التعويض بناء على سعر الأرض

وطنا اليوم:قال نائب أمين عمّان محمد القيسي، الجمعة، إنّ التعويضات المالية لمالكي عمارات تهدم من قبل أمانة عمّان في منطقة جبل الجوفة تكون بناء على تخمين أسعار مساحة الأرض وعمر البناء ومساحته.
وأضاف القيسي، أن 5 من مالكي الأبنية في جبل الجوفة استلموا تعويضاتهم، وتوجّه آخرون إلى القضاء.
وبيّن أن الأبنية التي يتم هدمها استملكتها أمانة عمّان منذ عام 2019، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي من الهدم السلامة العامة كون المنطقة تعرضت سابقا لانهيارات وانجرافات متتالية وجرى تشكيل لجان فنية من قبل رئيس الوزراء، حينها، وبعد إجراء الدراسات الفنية وزيارات ميدانية للموقع تمت التوصية بإزالة الأبنية كونها مقامة على أسس غير هندسية وبصورة عشوائية.
واعتبر القيسي أن المبالغ المالية المحددة لتعويض أصحاب الأبنية “عادلة”، حيث إن الأبنية موجودة على مساحة أرضٍ قليلة وبطرق عشوائية.
ولا تزال أمانة عمّان الكبرى مستمرة بهدم عدد من العمارات في منطقة جبل الجوفة وسط العاصمة عمّان، حيث أنهت هدم 8 عمارات من أصل 29 عمارة قديمة


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