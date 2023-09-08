بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رياضة

المنتخب الوطني يخسر بنتيجة 6-0 أمام النرويج وديًّا

8 سبتمبر 2023
المنتخب الوطني يخسر بنتيجة 6-0 أمام النرويج وديًّا

وطنا اليوم:خسر المنتخب الوطني لكرة القدم أمام منتخب النرويج بنتيجة 6-0، في مباراة ودية أقيمت في أوسلو الخميس بإطار تحضيرات منتخب النشامى للاستحقاقات الرسمية المقبلة.
وسجل أهداف النرويج؛ أنطونيو نوسا عند الدقيقة 11، وكريستوفر اجر بالدقيقة 23، ويورغن ستراند لارسن في الدقيقة 32، وفريدريك أندري بيوركان عند الدقيقة 41، وبراد فاين بالدقيقة 80، وهوغو فيتلسين في الدقيقة 90


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:31

العقبة تسجل أعلى درجة حرارة في الأردن الجمعة

16:23

انخفاض نسبة الأمية في الأردن إلى 4.9٪ حتى نهاية عام 2022

16:03

الحاج قبلان الخوالدة يلحق بابنته حزنا على وفاتها

15:27

مطالبات بالإبقاء على نسب مقاعد الطب وسط تأييد أكاديميين بالتخفيض التدريجي

15:17

الحرارة في مطار عمّان المدني 37 درجة

15:09

هدم 8 عمارات قديمة في منطقة جبل الجوفة من أصل 29

14:46

انقطاع المياه في العقبة بعد عطل فني

14:40

كيف يمكن أن تثير وفاة الملياردير محمد الفايد صراعاً بين أبنائه حول الميراث الضخم

14:31

الكلاب الضالة تثير الهلع بين سكان حي المصانع في الزرقاء

14:24

الدفاع المدني تعاملت مع 109 حالة إنقاذ في 24 ساعة

14:20

وطنا اليوم تتقدم باحر التعازي للباشا خير الدين هاكوز

13:56

الرواسب في السدود .. تحد كبير مستمر يحاول الأردن معالجته

وفيات
وطنا اليوم تتقدم باحر التعازي للباشا خير الدين هاكوزوفيات الجمعة 8-9-2023وفاة الأمين العام الأسبق للحزب الشيوعي الأردنيوفيات الخميس 7-9-2023أسرة جامعة فيلادلفيا تنعي الطالب أحمد يوسف في كلية التمريض