المنتخب الوطني يخسر بنتيجة 6-0 أمام النرويج وديًّا

وطنا اليوم:خسر المنتخب الوطني لكرة القدم أمام منتخب النرويج بنتيجة 6-0، في مباراة ودية أقيمت في أوسلو الخميس بإطار تحضيرات منتخب النشامى للاستحقاقات الرسمية المقبلة.

وسجل أهداف النرويج؛ أنطونيو نوسا عند الدقيقة 11، وكريستوفر اجر بالدقيقة 23، ويورغن ستراند لارسن في الدقيقة 32، وفريدريك أندري بيوركان عند الدقيقة 41، وبراد فاين بالدقيقة 80، وهوغو فيتلسين في الدقيقة 90