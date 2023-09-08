الاردنيون يترقبون الثلاثاء القادم

وطنا اليوم – ينظر الاردنيون الى يوم الثلاثاء القادم 12/9، بحذر شديد هو ليس أجمل أيامنا القادمة ولكنه موعد تطبيق قانون الجرائم الإلكترونية، وقانون السير الجديد.

والقوانين التي تم نشرها في الجريدة الرسمية هي: قانون الجرائم الإلكترونية رقم (17) لسنة 2023، وقانون معدل لقانون السير رقم (18) لسنة 2023، وقانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم (19) لسنة 2023، وقانون معدل لقانون الشركات رقم (20) لسنة 2023، وقانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (21) لسنة 2023، وقانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الأردنية الهاشمية وشركة امونايت للطاقة انترناشونال انكربوريشن في منطقة الجفر ووسط الأردن رقم (22) لسنة 2023.

كما نشر ضمن العدد الخاص من الجريدة الرسمية نظام مجلس الأمن الغذائي رقم (43) لسنة 2023