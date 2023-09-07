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مسؤول أمني سابق: بعد أيام من تطبيق قانون السير ستنخفض المخالفات 30-40%

منذ ساعة واحدة
مسؤول أمني سابق: بعد أيام من تطبيق قانون السير ستنخفض المخالفات 30-40%

وطنا اليوم:قال مدير التحقيق المروري السابق باسم قطيشات، الخميس، إنّه بعد 5 أيام من تطبيق قانون معدل لقانون السير لسنة 2023؛ الذي سُيطبق بدءا من 12 أيلول المقبل؛ سيخفض نسبة ارتكاب المخالفات من 30-40%.
وأضاف قطيشات، أن قانون السير الجديد لحماية سائقي المركبات وليس جباية، حيث إن الجباية إذا كان “أمر تقوم به تحاسب عليه غصب عنك”، لكن إذا السائق غير مخالف لقانون السير لن يدفع أي مخالفة.
لكن إذا وجدت المخالفة يجب أن يعاقب السائق المخالف، حيث إن المخالفات في القانون الجديد جاءت “لكثرة الحوادث”، مشيرا إلى أن تغليظ العقوبات على بعض مخالفات السير لكثرة حوادثها والإصابات والوفيات التي تقع.


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