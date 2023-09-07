مطالب باستثناء قطاع المطاعم والمقاهي من تحديد موعد إغلاق المحال

وطنا اليوم:رأى نقيب أصحاب المطاعم والحلويات عمر عواد، الخميس، أن تحديد موعد لإغلاق محال قد يضر بها.

وقال عواد، إنه يجب استثناء قطاع المطاعم والحلويات المقاهي من أي قرار يحدد ساعات معينة لإغلاق المحال، مشيرا إلى أن الموظفين ينهون أعمالهم في ساعات الظهيرة؛ وبالتالي يتوجهون إلى زيارة المحال التجارية.

وأضاف أن المقترح قد يتم تطبيقه في عمّان؛ لكن يصعب تطبيقه في المحافظات الأخرى، متوقعا ترتب أعباء اقتصادية إذا طبق المقترح.

وتوافق ممثلون لأربعة قطاعات تجارية على تحديد ساعات لإغلاق المحال التجارية في عمّان طيلة أيام السنة، مع منحها الحرية في ساعة فتحها، بحسب غرفة تجارة عمان الخميس.

وأجمع الحضور خلال جلسة عصف ذهني نظمتها الغرفة مساء الأربعاء، بمقرها، على “ضرورة تنظيم أوقات دوام المحال التجارية لما له من آثار اقتصادية واجتماعية لصاحب العمل والعاملين لديهم” لافتين إلى أن تحديد ساعات الدوام “سيخفف من الكلف التشغيلية للمحال التجارية، وتخفيف الازدحام المروري”.

ومثل الحضور خلال الجلسة التي جاءت لمناقشة نتائج استطلاع الرأي الذي أجرته الغرفة بخصوص تحديد ساعات العمل في العاصمة، تجار ومنتجو الأثاث والسجاد والكهربائيات والإلكترونيات ومصنعو القرطاسية والمكتبات والأجهزة المكتبية ومنتجو المواد المنزلية.