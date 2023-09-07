تعديل ساعات عمل معبر الكرامة خلال الشهر الجاري

وطنا اليوم:أعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود في دولة فلسطين عن تعديل على ساعات عمل معبر “الكرامة” خلال شهر أيلول الحالي بمناسبة الأعياد اليهودية.

وبينت الإدارة في منشور عبر “فيسبوك”، أن حركة المسافرين في معبر الكرامة يوم الأحد الموافق لـ17 أيلول ستكون من الساعة الـ8 صباحا وحتى الرابعة عصرا.

فيما ستصبح الحركة على معبر الكرامة يوم السبت 23 أيلول من الساعة الـ8 صباحا وحتى الـ12:30 ظهرا، ويستأنف العمل الساعة الـ10:30 ليلا.

وأكدت الإدارة إغلاق معبر الكرامة بشكل كامل اعتبارا من صباح يوم الأحد الموافق 24 أيلول في تمام الساعة الـ 8 صباحا، حتى صباح يوم الثلاثاء 26 أيلول ليعود للعمل في الساعة الـ7:30 صباحا