نواب لم يقدموا أي مداخلات تحت القبة ..ولا حتى كلمة السلام عليكم

وطنا اليوم:قال مدير مركز الحياة راصد عامر بني عامر، ان 7 نواب لم ينطقوا حرفا واحدا في المجلس طوال العام. وأضاف : لم ينطق أي من هؤلاء أي كلمة ، حتى السلام عليكم.

كشفت بطاقات تقييم الأداء للبرلمانيات والبرلمانيين واللجان الدائمة ضمن العام الثالث من البرلمان التاسع عشر، الصادرة عن مركز الحياة راصد اليوم الخميس، عن اسماء 7 نواب لم يتقدموا بأي مداخلة تحت القبة خلال العام الثالث للمجلس.

ووفق ما رصد فإن النواب هم:

– خلدون الشويات

– نصار القيسي

– صالح الوخيان

– عبدالحليم الحمود

– ذياب المساعيد

– اسامة القوابعة

– نواف خوالدة

وتاليا بطاقات تقييم الاداء لهم