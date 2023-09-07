نواب لم يقدموا أي مداخلات تحت القبة ..ولا حتى كلمة السلام عليكم

وطنا اليوم:قال مدير مركز الحياة راصد عامر بني عامر، ان 7 نواب لم ينطقوا حرفا واحدا في المجلس طوال العام. وأضاف : لم ينطق أي من هؤلاء أي كلمة ، حتى السلام عليكم.
كشفت بطاقات تقييم الأداء للبرلمانيات والبرلمانيين واللجان الدائمة ضمن العام الثالث من البرلمان التاسع عشر، الصادرة عن مركز الحياة راصد اليوم الخميس، عن اسماء 7 نواب لم يتقدموا بأي مداخلة تحت القبة خلال العام الثالث للمجلس.
ووفق ما رصد فإن النواب هم:
– خلدون الشويات
– نصار القيسي
– صالح الوخيان
– عبدالحليم الحمود
– ذياب المساعيد
– اسامة القوابعة
– نواف خوالدة
وتاليا بطاقات تقييم الاداء لهم