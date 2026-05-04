بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون اقتصادية

491 مخالفة لشركة ألبان لم تلتزم بدفع أجور العاملين فيها

ساعة واحدة ago
491 مخالفة لشركة ألبان لم تلتزم بدفع أجور العاملين فيها

وطنا اليوم:أكد الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود أن الوزارة تتابع شكاوى العاملين في إحدى شركات الألبان منذ مطلع عام 2025 وحررت فرق التفتيش 491 مخالفة بحق الشركة.
وأشار الزيود إلى أن فرق التفتيش زارت الشركة المذكورة 14 زيارة تفتيشية كان أخرها الاثنين الموافق 2025/5/4، منوها إلى أن أول شكوى للعاملين بخصوص أجورهم تسلمتها الوزارة ووثقت عبر منصة “حماية” كانت في شهر تشرين الأول من العام الماضي.
وأضاف أن عدد الشكاوى العمالية الواردة للوزارة بخصوص هذه الشركة وصل إلى نحو 47 شكوى معظمها تتعلق بتأخير الأجور.
وبين الزيود أن المخالفات التي حررتها فرق التفتيش للشركة جاءت لعدم تجاوبها مع إجراءات الوزارة وهذه المخالفات تحول إلى القضاء ليتمكن العاملون من الحصول على حقوقهم العمالية.
وأوضح أن كل مخالفة من هذه المخالفات التي حررتها فرق التفتيش للشركة يطبق عليها المادة 139 من أحكام قانون العمل والتي تعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن (500) دينـار ولا تزيد على (1000) دينار ويشترط في ذلك أن تفرض على المخالف العقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات المعمول به إذا كانت العقوبة المقررة للمخالفة فيه أشد مما هو منصوص عليه في هذا القانون وتجمـع العقوبات المحكـوم بـهـا إذا تعددت المخالفات .


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:25

أسرة مستشفيات البشير تعزي مدير الإدارة الدكتور عاطف النموره

12:23

السير تطلق ثاني مركبة محطمة على طريق إربد

12:16

زين والجامعة الأردنية تواصلان تقديم الخدمات الصحية للطلبة عبر عيادة زين المجانية المتنقلة

12:12

93.30 دينارا سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

12:06

942 مصابا بالسرطان استفادوا من التأمين الحكومي منذ مطلع العام

11:55

الأردن يشارك في معرض FHA سنغافورة 2026 لتعزيز الصادرات الغذائية

11:49

ضريبة الدخل : رقابة مباشرة على مستشفيات غير ملتزمة بالربط الإلكتروني

11:29

وفيات الاثنين 4-5-2026

11:16

بعد تفشي فيروس هانتا .. أول تعليق من ركاب السفينة الموبوءة

11:11

تصاعد وتيرة تهريب الوقود من إيران إلى باكستان

10:58

موسى التعمري يعتذر لنادي الشباب السعودي: أخطأت في التعبير

10:49

النقل البري: بدء العمل بأجور النقل الجديدة اعتباراً من أمس الأحد

وفيات
أسرة مستشفيات البشير تعزي مدير الإدارة الدكتور عاطف النمورهوفيات الاثنين 4-5-2026وفيات الأحد 3-5-2026وفيات الجمعة 1 – 5 – 2026وفيات الخميس 30-4-2026