وطنا اليوم:أعلن وزير الطاقة صالح الخرابشة، الاثنين، عن التوصل إلى اتفاق للتعاون في تبادل الغاز بين الأردن ولبنان وسوريا.

وقال الخرابشة خلال اجتماع ثلاثي لبحث التكامل الطاقي مع نظيريه اللبناني والسوري، إنه جرى خلال الفترة الماضية استكمال التحضيرات الفنية، وإبرام العقود، وإجراء دراسات لإصلاح شبكات نقل الغاز.

وبيّن أن دور الأردن في الاتفاق يتمثل في استخدام بنيته التحتية لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، وإعادة تحويله إلى الحالة الغازية، ومن ثم ضخه إلى سوريا عبر خط الغاز العربي