إخلاء رضيع من شقة أغلق بابها أتوماتيكيا بالزرقاء

وطنا اليوم:قال رئيس مركز دفاع مدني مدينة الشرق المتكامل في محافظة الزرقاء الرائد باسم الديات إن كوادر الدفاع المدني تلقت بلاغ يفيد بوجود طفل رضيع ( 4 شهور) داخل شقة في الطابق الثالث أغلق بابها أتوماتيكيا عند خروج الأب خارج الشقة.

وأشار الرائد الديات إلى أن الكوادر تحركت على الفور إلى الموقع ، ولدى وصولهم تم اتخاذ إجراءات الإنقاذ الفورية والقاء سلم الإنقاذ على شرفة المنزل كونه أحد سبل العبور إلى الشقة بدون إحداث ضرر بالباب الرئيسي وبدون أي تأخير وإنقاذ الطفل المحاصر .

وقال الرائد الديات إن كوادر الاسعاف في الموقع قامت بتقييم العلامات الحيوية للطفل ، مؤكداً أن الطفل بخير وحالته الصحية جيدة بعد التغيب عنه عدة دقائق.

ودعا الرائد الديات المواطنين إلى ترك نسخ احتياطية من مفاتيح الأبواب في أماكن آمنة لتجنب وقوع مثل هذه الحوادث .

وأثنى والد الطفل خلال حديثه على سرعة الاستجابة و الإجراءات الفورية لكوادر الدفاع المدني