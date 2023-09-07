بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. حوادث وجرائم

إخلاء رضيع من شقة أغلق بابها أتوماتيكيا بالزرقاء

7 سبتمبر 2023
إخلاء رضيع من شقة أغلق بابها أتوماتيكيا بالزرقاء

وطنا اليوم:قال رئيس مركز دفاع مدني مدينة الشرق المتكامل في محافظة الزرقاء الرائد باسم الديات إن كوادر الدفاع المدني تلقت بلاغ يفيد بوجود طفل رضيع ( 4 شهور) داخل شقة في الطابق الثالث أغلق بابها أتوماتيكيا عند خروج الأب خارج الشقة.
وأشار الرائد الديات إلى أن الكوادر تحركت على الفور إلى الموقع ، ولدى وصولهم تم اتخاذ إجراءات الإنقاذ الفورية والقاء سلم الإنقاذ على شرفة المنزل كونه أحد سبل العبور إلى الشقة بدون إحداث ضرر بالباب الرئيسي وبدون أي تأخير وإنقاذ الطفل المحاصر .
وقال الرائد الديات إن كوادر الاسعاف في الموقع قامت بتقييم العلامات الحيوية للطفل ، مؤكداً أن الطفل بخير وحالته الصحية جيدة بعد التغيب عنه عدة دقائق.
ودعا الرائد الديات المواطنين إلى ترك نسخ احتياطية من مفاتيح الأبواب في أماكن آمنة لتجنب وقوع مثل هذه الحوادث .
وأثنى والد الطفل خلال حديثه على سرعة الاستجابة و الإجراءات الفورية لكوادر الدفاع المدني


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:07

التعاون الإسلامي تدين قرار بابوا غينيا الجديدة بافتتاح سفارتها في القدس المحتلة

21:02

المؤسسة التعاونية تفتتح مقر للجمعية في إربد لريادة الأعمال للسيدات

20:44

مسؤول أمني سابق: بعد أيام من تطبيق قانون السير ستنخفض المخالفات 30-40%

20:22

أردني يروي تفاصيل تعرضه لحادث دعس مفتعل

20:11

مطالب نيابية بفتح تحقيق ضد إجبار فلسطينيات على خلع ملابسهن

20:01

مطالب باستثناء قطاع المطاعم والمقاهي من تحديد موعد إغلاق المحال

19:54

تعديل ساعات عمل معبر الكرامة خلال الشهر الجاري

19:48

ضريبة على الموتى في لبنان تتسبب بموجة من الجدل

19:45

إطلاق مبادرة “لا تقتلني بفرحتك” للحد من ظاهرة إطلاق النار في المناسبات الاجتماعية

19:42

الجامعة العربية تنظم احتفالية بمناسبة يوم الصحة العربي

19:40

تنظيم ندوة توعوية لمسيرة الأحزاب وإنعاكسها على الحياة السياسية

19:34

موسكو: المناورات العسكرية بين أمريكا وأرمينيا لا تسهم في استقرار المنطقة

وفيات
وفاة الأمين العام الأسبق للحزب الشيوعي الأردنيوفيات الخميس 7-9-2023أسرة جامعة فيلادلفيا تنعي الطالب أحمد يوسف في كلية التمريضوفيات الأربعاء 6-9-2023تعزية ومواساة من الشيخ رأفت الرواشدة أبو نشمي الى آل حمزه و آل كمال بوفاة المرحومة بإذن الله ليلى علي عثمان كمال ام رامي