112 شركة ناشئة تتألق في حفل تخريج مسرّعات وحاضنات أورنج والاتحاد الأوروبي

وطنأ اليوم: احتفلت أورنج الأردن والاتحاد الأوروبي بتخريج حاضنات ومسرّعات الأعمال ضمن مشروع “مساحة الابتكار”، وهو برنامج مدته ثلاث سنوات تنفذه أورنج الأردن مع شريكها في التمويل الاتحاد الأوروبي ﻣﻦ ﺧﻼل برنامج الابتكار من أجل نمو المشاريع وفرص العمل “ابتكار الأردن”، من أجل التمكين الرقمي وتعزيز ثقافة الابتكار على نطاق واسع، وذلك تحت رعاية وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، معالي السيد أحمد الهناندة، وبحضور رؤساء الجامعات والمؤسسات الريادية والمستثمرين.

وتخرّج في الحفل 112 شركة ناشئة من 5 حاضنات في الزرقاء، مادبا، السلط، الكرك والعقبة، فضلاً عن 3 مسرّعات أعمال في إربد، العقبة والزرقاء، والتي قدّمت أفكارها المبتكرة ومشاريعها الطموحة للحضور لتعزيز فرصها الاستثمارية.

ويأتي التخريج لتسليط الضوء على أكبر مجتمع للشركات الناشئة في الأردن، حيث توسّعت أورنج بالمسرّعات والحاضنات لتصل إلى المبتكرين في مختلف المحافظات، وذلك بالعمل مع شركائها في التنفيذ، الجمعية العلمية الملكية ممثلةً بــ iPark، وجامعة الاميرة سمية للتكنولوجيا ممثلة بمركز الملكة رانيا للريادة، بالإضافة إلى شركائها في الاستضافة في مختلف المحافظات، كلّ من الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية (جهد)، وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، مركز إبداع الكرك، بلدية ذيبان، مركز التدريب المهني في البلقاء والجامعة الهاشمية.

وهنأ الرئيس التنفيذي لأورنج الأردن، فيليب منصور، الشركات الناشئة داعياً إياها لمواصلة النمو، ومؤكّداً على دعم أورنج للمنظومة الريادية وجهودها المتواصلة لتطويرها، لا سيما من خلال توسعة إطار برنامجها الموجّه لتسريع نمو الأعمال الريادية BIG by Orange على أوسع نطاق ممكن.

وشكر منصور الاتحاد الأوروبي على الشراكة التي تجمعه بأورنج الأردن والتي يتم من خلالها التوسّع بالدعم المتكامل لتمكين الرياديين في مختلف مناطق المملكة عبر تمكينهم من تنمية مشاريعهم وزيادة جاذبيتها الاستثمارية ضمن مشروع “مساحة الابتكار”، مع ضرورة أن تكون هذه المشاريع ذات رؤية وتأثير، كما توجّه بالشكر أيضاً لجميع الشركاء على إيمانهم بأهمية المنظومة الريادية وتجسيدهم ذلك بالعمل والجهد الملموس.

ويعمل مشروع “مساحة الابتكار” المموّل من الاتحاد الأوروبي على توسيع نطاق مشاريع أورنج الرقمية لتشمل إنشاء 9 مراكز مجتمعية رقمية، 5 أكاديميات برمجة جديدة، و5 مختبرات تصنيع، و3 مسرّعات نمو للشركات الناشئة و5 حاضنات للأعمال، فضلاً عن ملتقى الابتكار في قرية أورنج الرقمية بعمّان.

وتعد هذه المبادرة مشروعاً رائداً على مستوى الأردن ووجهة تجمع كل ما يلزم للإبداع الرقمي والدعم الريادي، حيث ستعمل على تعريف المزيد من الشباب على الثقافة الرقمية وتطوير مهاراتهم الرقمية، بالإضافة إلى رعاية قطاع الريادة من خلال تحديد الفرص الهامة التي من شأنها تعزيز نمو الاقتصاد الرقمي.