مكافحة المخدرات تقبض على 24 تاجرا للمخدرات منذ بداية أيلول الحالي

وطنا اليوم: تعاملت إدارة مكافحة المخدرات مع 14 قضية نوعية أُلقي القبض خلالها على 24 تاجراً مروجا للمخدرات منذ بداية أيلول الحالي.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في إدارة مكافحة المخدرات واصلوا حملاتهم المكثفة لملاحقة أشكال التعامل بالمواد المخدرة كافة ، إذ تم التعامل منذ بداية شهر أيلول مع 14 قضية نوعية في مختلف محافظات ومناطق المملكة ألقوا القبض خلالها على 24 شخصا من تجار ومروجي المخدرات وممن يشكلون خطرا على المجتمع .

وأبرز تلك القضايا كانت في محافظة العقبة، إذ جرت مداهمة تاجر للمخدرات داخل خيمة بناها لتخزين وبيع المخدرات في احدى مناطق المحافظة الخالية من السكان، والقي القبض عليه وضبط داخل الخيمة 15 الف حبة مخدرة و 17 كف حشيش وسلاح ناري أوتوماتيكي.

وفي محافظة العاصمة جرى التعامل مع ثلاث قضايا القي القبض في الأولي على أربعة أشخاص منهم اثنان مطلوبان بقضايا مخدرات سابقة داخل شقة استخدمت لغايات الترويج والتخزين وضُبط داخلها كفا حشيش و 600 حبة مخدرة، فيما القي القبض في القضيتين الأخريين على مروجين اثنين ضبط بحوزة الأول على 7 كفوف حشيش والثاني على 6 كفوف حشيش وكمية من الحبوب المخدرة.

وفي البادية الشمالية جرت مداهمة احد أخطر تجار المخدرات والذي القي القبض عليه وضبط بحوزته 4 آلاف حبة مخدرة و 30 كف حشيش، فيما جرى في احدى مناطق البادية الوسطى تحديد مكان احد المطلوبين الخطرين بقضايا مخدرات وجرت مداهمته وإلقاء القبض عليه وبرفقته احد المروجين وضبط بحوزتهما على 3 كفوف حشيش وكميات معدة للبيع من مادة الكريستال والكوكايين المخدرة، كما ودوهم مطلوب اخر مصنف بالخطر في احدى مناطق البادية الوسطى أيضا والقي القبض عليه وضبط بحوزته كمية من المواد المخدرة المعدة للبيع .

وفي محافظة معان وبعد مقاومة شديدة استخدم فيها احد تجار المخدرات والمطلوب بستة طلبات بقضايا مخدرات، سلاحا ناريا وتمكنت القوة الأمنية من السيطرة عليه وضبطه وضبط السلاح الناري المستخدم .

وفي محافظة إربد جرى التعامل مع قضيتين لمروجي المخدرات القي القبض في الأولى على مروج وضبط بحوزته نصف كغم من مادة الكريستال المخدرة و 1000 حبة مخدرة ونصف كغم من مادة الحشيش ، فيما ضبطت 3 كفوف حشيش وكمية من الحبوب المخدرة بعد مداهمة المروج الآخر والقاء القبض عليه .

وفي محافظة البلقاء القي القبض على احد المروجين وبحوزته 3 كفوف حشيش وكمية من الحبوب المخدرة ، فيما حددت قوة أمنية مكان احد تجار المخدرات النشيطين في احدى مناطق غرب البلقاء وعند مداهمته أبدى مقاومة شديدة مستخدما سلاحا ناريا كان بحوزته إلا ان القوة الأمنية تمكنت من ملاحقته والسيطرة عليه وضبط بحوزته 3000 حبة مخدرة و 4.5 كف حشيش والسلاح الناري المستخدم .

كما والقي القبض في لواء الرصيفة في محافظة الزرقاء على ثلاثة مروجين للمخدرات داخل احدى الشقق وضبط بحوزتهم 1500 حبة مخدرة و 5 كفوف حشيش .

وفي لواء الرمثا نفذت حملة أمنية خاصة على عدد من الأشخاص المطلوبين بقضايا مخدرات (اتجار وترويج وتهريب) الذين تم تحديدهم واماكنهم، إذ أفضت الحملة لإلقاء القبض على خمسة أشخاص منهم وضبط بحوزة بعضهم كميات من المواد المخدرة.