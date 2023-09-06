طائرة سياح فرنسيين تحط في مطار الملك حسين الدولي في العقبة

وطنا اليوم:حطت طائرة فرنسية، الأربعاء في مطار الملك حسين الدولي في مدينة العقبة، قادمة من باريس مدعومة من هيئة تنشيط السياحة.

وبحسب بيان لهيئة تنشيط السياحة، اليوم الأربعاء، جاء به أن عدد الركاب من خلال الشركة المنظمة ووكيلها الاجنبي سيبلغ ٣٤٠٠ راكب خلال الموسم السياحي الحالي من شهر سبتمبر ايلول وحتى نهاية العام ، تشمل سياح فرنسيين .

وزير السياحة والاثار / رئيس مجلس ادارة هيئة تنشيط السياحة مكرم القيسي أكد على أهمية هذه الخطوة التي من شأنها التأكيد على عودة العمل على استقطاب المزيد من رحلات الطيران بقصد السياحة الى المملكة.

كما أشار إلى أن استقبال الطائرة السياحية، اليوم، في العقبة وانطلاق السياح منها لزيارة المواقع السياحية والأثرية في المملكة، سيدعم السياحة نحو الأمام، ويسهم بدوران عجلة الحركة السياحية.

واكد القيسي إن هذه الخطوة جاءت بجهود مشتركة وبروح الفريق الواحد بين وزارة السياحة والآثار والهيئة وسلطة العقبة والشركات السياحية المعنية؛ بهدف النهوض بالنشاط السياحي في المملكة.

من جانبه اكد مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات على ان المملكة تجني ثمار السياحة من خلال الزيادة في تدفقات اعداد السياح الى المملكة بما يسهم في زيادة الناتج الاقتصادي .

وأشار عربيات الى أن الهيئة تعمل جاهدة على استقطاب طائرات من دول أخرى، مبينا أن لدى الهيئة استراتيجية متكاملة لدعم الطائرات العارضة و منخفضة التكاليف .

وقال عربيات أن الهيئة اتبعت سياسة الدعم باستقطاب الطيران العارض بعد اعفاء الحكومة لضريبة المغادرة والدعم المقدم على الطيران العارض والمنتظم ومنخفض التكاليف في مطار الملك الحسين الدولي في مدينة العقبة الاقتصادية الخاصة.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة “الثريا” للسياحة والسفر فادي أبو عريش “إن عملنا يأتي بجهد حقيقي وبدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية من خلال برنامج الحوافز والدعم المباشر الذي اطلقته الهيئة، والذي ساهم بزيادة حركة الطيران العارض إلى مدينة العقبة”.

وأشار أبو عريش إلى أن شركة “الثريا” حريصة على عودة المجموعات السياحية الى الأردن، حيث جرى الاتفاق على رفع عدد الرحلات العارضة المتوقعة من خلال الدعم المقدم من هيئة تنشيط السياحة لعام 2023، وبذلك سيجري ايضا رفع اعداد السياح الفرنسيين من خلال رحلات الطيران العارض للعام المقبل.