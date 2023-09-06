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الأمم المتحدة: الهجمات التي وقعت اليوم على منطقة دونيتسك “مأساوية”

منذ ساعة واحدة
الأمم المتحدة: الهجمات التي وقعت اليوم على منطقة دونيتسك “مأساوية”

وطنا اليوم: قالت منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في أوكرانيا، دينيس براون، ان الهجمات التي وقعت اليوم على منطقة دونيتسك وزابوريزهيا ” غير مقبولة ومأساوية”.

وأضافت، أن الهجوم أصاب في بلدة كوستيانتينيفكا، منطقة سوق مفتوحة حيث يقوم العديد من السكان المحليين بالتسوق اليومي، مما أدى إلى سقوط العشرات من الضحايا المدنيين، بما في ذلك الأطفال.

وقالت بروان “إن هذا الحدث المأساوي وغير المقبول هو مثال آخر على المعاناة التي تلحقها الحرب بالمدنيين في جميع أنحاء البلاد مشيرة الى “أن المدنيين والبنية التحتية المدنية يتمتعون بالحماية بموجب القانون الإنساني الدولي”.


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