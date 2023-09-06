وطنا اليوم:بدأت أمانة عمان، مساء الأربعاء ، حملة على البسطات العشوائية في منطقة وسط البلد بالعاصمة عمان.

وقال مواطنون ان الحملة على البسطات كانت واسعة، وبمشاركة من الأجهزة الأمنية.

وكان تجار وسط العاصمة، طرحوا أمام مجلس إدارة غرفة تجارة عمان العديد من التحديات والقضايا التي تواجههم، وبمقدمتها البسطات المنتشرة على امتداد الشوارع ومداخل الأسواق التجارية.

وأشاروا خلال اللقاء الدوري لغرفة تجارة عمان إلى أن انتشار البسطات العشوائي له تداعيات سلبية على القطاع التجاري والواقع البيئي والصحي والمروري، مطالبين بضرورة توفير أماكن بديلة مناسبة لأصحابها