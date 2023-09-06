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البنك المركزي يطرح سندات خزينة بـ100 مليون دينار

6 سبتمبر 2023
البنك المركزي يطرح سندات خزينة بـ100 مليون دينار

وطنا اليوم:طرح البنك المركزي، الإصدار السابع عشر لعام 2023 من سندات الخزينة الأردنية في المزاد، نيابة عن الحكومة.
وأعلن البنك، طرح الإصدار السابع عشر من سندات الخزينة الأردنية نيابة عن الحكومة، بحجم 100 مليون دينار.
ووفقا للإعلان، فإن تاريخ المزاد سيكون اليوم الأربعاء السادس من أيلول/سبتمبر الجاري، في حين يكون تاريخ التسوية في السابع من الشهر ذاته.
وسيكون تاريخ استحقاق السندات المطروحة، بعد مضي 5 سنوات، في السابع من أيلول/سبتمبر 2028.


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