وفاة سائق بحادث اصطدام مركبته بعامود إنارة بالحُمَر

وطنا اليوم:توفي شخص إثر تعرضه لحادث صدم جسم ثابت “عامود إنارة” على طريق السلط باتجاه منطقة الحمر .

وقال ضابط غرفة عمليات ادارة السير المركزية لاذاعة الامن العام الأربعاء، إن فرق الاسعاف بالدفاع المدني قامت باخلاء الوفاة الى المستشفى، وكما تم إزالة الأثر المروري من الموقع .

وبين أن سبب الحادث هو تغيير المسرب بشكل مفاجئ، داعيا السائقين الى ضرورة التقيد بأنطمة وتعليمات السير حفاظا على سلامتهم ومستخدمي الطريق