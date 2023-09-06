وطنا اليوم:توفي شخص إثر تعرضه لحادث صدم جسم ثابت “عامود إنارة” على طريق السلط باتجاه منطقة الحمر .
وقال ضابط غرفة عمليات ادارة السير المركزية لاذاعة الامن العام الأربعاء، إن فرق الاسعاف بالدفاع المدني قامت باخلاء الوفاة الى المستشفى، وكما تم إزالة الأثر المروري من الموقع .
وبين أن سبب الحادث هو تغيير المسرب بشكل مفاجئ، داعيا السائقين الى ضرورة التقيد بأنطمة وتعليمات السير حفاظا على سلامتهم ومستخدمي الطريق
وفاة سائق بحادث اصطدام مركبته بعامود إنارة بالحُمَر
وطنا اليوم:توفي شخص إثر تعرضه لحادث صدم جسم ثابت “عامود إنارة” على طريق السلط باتجاه منطقة الحمر .