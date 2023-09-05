رفعت الطويل يرعى الإحتفال الكبير بيوم الملاكمة العالمي

وطنا اليوم: رعى المحامي الدكتور رفعت الطويل مساعد الأمين العام لحزب الميثاق الوطني الأردني المهرجان الكبير في الملاكمة الذي أقامته لجنة خدمات البقعة ونادي يرموك البقعة في الحديقة العامة للجنة الخدمات وبدأ بالسلام الملكي وجمع بين نجوم البقعة والمنتخب الفلسطيني للملاكمة بحضور حشد جماهيري كبير إلى جانب رئيس وأعضاء الإتحاد الفلسطيني للملاكمة ورئيس لجنة الخدمات ورئيس نادي يرموك البقعة. اللقاءات البالغ عددها سبعة من بينها واحد نسوي تميزت بالقوة وشهدت مشاركة للواعدين وقصار القامة.

وأشاد الدكتور الطويل بأهمية أقامة مثل هذه اللقاءات مؤكدا حرصه الكبير على دعم المواهب والأبطال أصحاب الإنجازات ودعم الأشقاء والفرق الرياضية الفلسطينية ترجمة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني وولي عهده الأمين.

وقدم الدكتور الطويل دعما للمنتخب الفلسطيني للملاكمة عبارة عن مجموعة تجهيزات رياضية.

وتم خلال المهرجان تبادل الدروع التذكارية وتسلم مندوب إتحاد الملاكمة كأس اللقاء وقدمه هدية للإتحاد الفلسطيني.