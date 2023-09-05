بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رياضة

رفعت الطويل يرعى الإحتفال الكبير بيوم الملاكمة العالمي

5 سبتمبر 2023
رفعت الطويل يرعى الإحتفال الكبير بيوم الملاكمة العالمي

وطنا اليوم: رعى المحامي الدكتور رفعت الطويل مساعد الأمين العام لحزب الميثاق الوطني الأردني المهرجان الكبير في الملاكمة الذي أقامته لجنة خدمات البقعة ونادي يرموك البقعة في الحديقة العامة للجنة الخدمات وبدأ بالسلام الملكي وجمع بين نجوم البقعة والمنتخب الفلسطيني للملاكمة بحضور حشد جماهيري كبير إلى جانب رئيس وأعضاء الإتحاد الفلسطيني للملاكمة ورئيس لجنة الخدمات ورئيس نادي يرموك البقعة. اللقاءات البالغ عددها سبعة من بينها واحد نسوي تميزت بالقوة وشهدت مشاركة للواعدين وقصار القامة.

وأشاد الدكتور الطويل بأهمية أقامة مثل هذه اللقاءات مؤكدا حرصه الكبير على دعم المواهب والأبطال أصحاب الإنجازات ودعم الأشقاء والفرق الرياضية الفلسطينية ترجمة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني وولي عهده الأمين.

وقدم الدكتور الطويل دعما للمنتخب الفلسطيني للملاكمة عبارة عن مجموعة تجهيزات رياضية.

وتم خلال المهرجان تبادل الدروع التذكارية وتسلم مندوب إتحاد الملاكمة كأس اللقاء وقدمه هدية للإتحاد الفلسطيني.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
22:33

التعليم العالي تعلن منح دراسية من University Istanbul Bilgi في برنامج الدكتوراه لعام 2023-2024

22:27

112 شركة ناشئة تتألق في حفل تخريج مسرّعات وحاضنات أورنج والاتحاد الأوروبي

21:44

بسبب عدم القدرة على السداد ​1445 شقة و923 مركبة معروضة للبيع بالمزاد

21:36

وزير سابق : مؤتمر “عام على التحديث” في البحر الميت لم يكن له داعٍ

21:29

لقاء في جامعة عجلون لتعزيز دور الإعلام في الترويج السياحي

21:26

جامعة العلوم والتكنولوجيا تطلق منصة التعليم الدامج لذوي الإعاقة في الجامعات

21:16

آسيان: الحوار ضروري للتسوية السليمة للصراع في أوكرانيا

21:14

عجلون تستقبل اكبر تظاهرة اعلامية للترويج لأماكنها السياحية والأثرية

21:10

جمعية فالتيبيرينا حبيبي تطلق العلامة التجارية فورماجو لصناعة الأجبان

20:58

وزيرة الاستثمار: جهود مكثفة تُبذل لزيادة الاستثمارات القطرية في المملكة

20:53

مكافحة المخدرات تقبض على 24 تاجرا للمخدرات منذ بداية أيلول الحالي

20:51

طائرة سياح فرنسية تحط بمطار الملك الحسين في العقبة

وفيات
أسرة جامعة فيلادلفيا تنعي الطالب أحمد يوسف في كلية التمريضوفيات الأربعاء 6-9-2023تعزية ومواساة من الشيخ رأفت الرواشدة أبو نشمي الى آل حمزه و آل كمال بوفاة المرحومة بإذن الله ليلى علي عثمان كمال ام راميوفيات الثلاثاء 5-9-2023وفيات الاثنين 4-9-2023