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المنتخب الأولمبي لكرة القدم يعلن قائمته النهائية لتصفيات آسيا

5 سبتمبر 2023
المنتخب الأولمبي لكرة القدم يعلن قائمته النهائية لتصفيات آسيا

وطنا اليوم:أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم تحت 23 عاما، بقيادة المدرب عبدالله أبو زمع، القائمة النهائية، استعدادا لخوض منافسات المجموعة الأولى من التصفيات الآسيوية التي يستضيفها الاتحاد الأردني من 6 إلى 12 الشهر الحالي، على استاد الأمير محمد بالزرقاء.
وضمت القائمة ضمت 23 لاعبا هم: أحمد الجعيدي، ومراد الفالوجي، وأنطون عوض، ودانيال عفانة، وعرفات الحاج، وليث أبو رحال، وفيصل أبو شنب، وهايل الذيابات، وعلي الحجبي، ومحمد أبو النادي، ووسيم الريالات، ومحمد أبو طه، وعامر جاموس، وعمر صلاح، ومحمد كحلان، وبشار الذيابات، وعلي العزايزة، ومالك علان، ورزق بني هاني، وعارف الحاج، ومهند أبو طه، وأمين الشناينة، وسيف درويش.
ويفتتح المنتخب الوطني مشاركته بالتصفيات الآسيوية بمواجهة بروناي عند التاسعة مساء غد الأربعاء، ثم يلتقي نظيره العُماني بذات التوقيت مساء السبت 9 الشهر ، ثم سوريا بذات التوقيت الثلاثاء 12 الشهر الحالي.
بدوره، أكد أبو زمع خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالتصفيات الذي عقد اليوم الثلاثاء، أن المنتخب أظهر جاهزية فنية وبدنية عالية تأهبا لبدء التصفيات الآسيوية، مشيرا إلى أن تقارب مستويات فرق المجموعة يضفي مزيدا من الندية خلال اللقاءات.
وأضاف: “هدفنا ضمان العبور إلى النهائيات الآسيوية، واستضافة الاتحاد الأردني للتصفيات يعزز من حظوظ المنتخب في التأهل، ونعول على دعم الجماهير الأردنية خلال المواجهات”.
إلى ذلك، سيكون الدخول لحضور التصفيات مجاني، في إطار حرص الاتحاد الأردني لكرة القدم على إتاحة الفرصة أمام الجماهير للحضور ودعم ومؤازرة المنتخب


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