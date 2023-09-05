انتحار عاملة مصنع بنغالية في الظليل

وطنا اليوم:أقدمت عاملة تعمل في مصنع في منظقة الظليل على إنهاء حياتها، داخل سكنها، وفق ما أفاد به مصدر طبي.

وأضاف المصدر أن العاملة تحمل الجنسية البنغالية، مشيرا إلى انها علقت نفسها بواسطة حبل بمروحة سقف داخل سكنها.

وأشار إلى أن كوادر دفاع مدني الزرقاء، هرع إلى مكان الحادثة ، لافتا إلى أن تقرير الطب الشرعي كشف أن العاملة أقدمت على الانتحار.

وباشرت الأجهزة الأمنية التحقيق في ملابسات الحادثة