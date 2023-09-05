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جدل في مصر بسبب “بيزنس عمرة البدل”

5 سبتمبر 2023
جدل في مصر بسبب “بيزنس عمرة البدل”

 

وطنا اليوم –  تسبب صانع محتوى ديني بمصر في حالة كبيرة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بإعلانه عن تطبيق إلكتروني لجمع الأموال من الراغبين مقابل إنابة أشخاص في أداء عمرة عنهم أو عن ذويهم،

فيما قال مسؤول بالأزهر إن “هذا مجرد بيزنس ولا يمت للدين بأية صلة”. صانع المحتوى الذي يتابعه ملايين على حساباته بمنصات التواصل المختلفة ظهر في مقطع فيديو يعلن فيه عن تطبيق يتيح ما وصفه بـ”عمرة البدل” يوفر أشخاص يقومون بأداء العمرة “عنك أو عن ذويك وأقاربك العاجزين أو المتوفين” مقابل مبلغ 4 آلاف جنيه مصري (نحو 100 دولار). وبرر ذلك بأنه للتسهيل على الناس في ظل غلاء أسعار الطيران والتأشيرات ولوازم إجراء العمرة للراغبين فيها. ولما واجه صانع المحتوى انتقادات لاذعة واتهامات بأنه يسعى وراء جمع المال من الناس والنصب عليهم، ظهر في مقطع فيديو الأربعاء مؤكدا “أنه لو فعل ذلك فسيحاسبه الله”، مشيرا إلى أن التطبيق الإلكتروني “لا يخصه ولكنه موجود، ولو كان قد أخذ أمولا مقابل الإعلان عنه عبر حساباته على مواقع التواصل فهذا لا يضر أحدا في شيء”.


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