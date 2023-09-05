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نتائج فحص عينات الارز المضبوط قريبا ومحافظ الزرقاء يعطي تفاصيل ضبط الشحنة

5 سبتمبر 2023
نتائج فحص عينات الارز المضبوط قريبا ومحافظ الزرقاء يعطي تفاصيل ضبط الشحنة

 

وطنا اليوم –   يترأس مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات، اجتماعا طارئا للبت في نتائج التحليل المخبري لعينات الأرز التي ضبطتها المؤسسة مؤخرا، وفق ما نقله التلفزيون الأردني. وكانت لجان السلامة والصحة في محافظة الزرقاء، ضبطت السبت الماضي، بالتعاون مع فرع مؤسسة الغذاء والدواء، 5500 طن أرز غير صالح للاستهلاك البشري.

وقال محافظ الزرقاء حسن الجبور، في تصريح صحفي، إن هذه الكميات من الأرز ضبط في مستودعات على أرض تقدر مساحتها بنحو أربعة دونمات، مشيرا إلى التحفظ على كامل الكمية المضبوطة وإغلاق المستودعات المذكورة بالشمع الأحمر، والسير بالإجراءات القانونية بحق المخالفين.


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