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العياصرة والاحزاب التي “ما دخلنا القصر غير مبارح العصر”…. وهذا رأيه في “الشراكة والانقاذ”

5 سبتمبر 2023
العياصرة والاحزاب التي “ما دخلنا القصر غير مبارح العصر”…. وهذا رأيه في “الشراكة والانقاذ”

 

وطنا اليوم –  قال عضو مجلس النواب، عمر العياصرة، إن الأحزاب في البلاد لا زالت في مرحلة التأسيس، مستعينًا بمثل شعبي “ما دخلنا القصر غير مبارح العصر”.

وأصر العياصرة على إطلاق مسمى “الحبو الحزبي” على المرحلة الحالية لدى الأحزاب المحافظة، بوصفه أنها تحتاج إلى “فت عدس” حتى تستطيع الاستقلال بقرارها والخروج من إطار الجهة والحارة وتصبح منسجمة مع مفهوم القائمة الحزبية.
وعن حزب الشراكة والإنقاذ، أجاب العياصرة أن الدولة وقفت عنده 100 مرة؛ كونها متشككة بأنه يريد أن يذهب في المشروع السياسي كحالة برامجية.

وزاد: تشعر الدولة أن الشراكة والإنقاذ يقدم خطابين؛ أولهما يريد المشروع، في حين خطاب آخر يريد استهداف شكل الدولة.

 


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