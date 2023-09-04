الجدوع يوضح تصريحاته حول عدم ملاحقة السائق في حادث الدهس

وطنا اليوم:نفى مدير عمليات المرور في أمانة عمان محمد الجدوع ما تم تداوله على لسانه حول عدم ملاحقة السائق جزائيا إذا دهس شخصا قطع الشارع من غير الأماكن المخصصة لذلك.

وقال أن القضاء هو الفيصل في مسؤولية حوادث الدهس.

وأوضح أن البند رقم 35 من المادة 21 في قانون السير الجديد، تقول: ” يعاقب بغرامة مقدارها (15) خمسة عشر دينارا، عبور المشاة للطريق في الاماكن غير المخصصة لذلك على الرغم من توفرها فيه”.

وبيّنَ أن الأمانة باشرت بإعادة تخطيط ممرات المشاة لتكون واضحة أمام المارة والتأكد من جاهزية جسور المشاة والأنفاق.

وكانت وسائل إعلام تناقلت تصريحات على لسان الجدوع، قال فيها إن “قانون السير المعدل سيحمّل المشاة مسؤولية التزامهم بممرات المشاة والجسور المخصصة لقطع الشوارع، ولن يلاحق السائق جزائيا إذا كان فعل المتضرر (الذي يعبر الطريق) هو السبب الرئيسي لوقوع أي حادث”