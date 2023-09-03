السياحة والتدريب المهني تباشر بتدريب 530 مشارك عن فئة تأهيل الباحثين والباحثات عن العمل في القطاع السياحي

وطنا اليوم:باشرت وزارة السياحة والآثار، ومؤسّسة التدريب المهني اليوم، تدريب 530 متدرب بكافة محافظة المملكة عن فئة تأهيل الباحثين والباحثات عن العمل في القطاع السياحي.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأحد، إن الهدف من البرنامج التدريبي الذي سيستمر لمدة ثلاثة اشهر بواقع 300 ساعة تدريبية، هو تمكين المشاركين وتعزيز قدراتهم واكسابهم المهارات اللازمة لتقديم الخدمات السياحية والتجارب المحلية، وبحسب متطلبات سوق العمل في القطاع السياحي، إضافة الى السعي لتوفير فرص عمل لهم، وزيادة الدخل المتأتي من القطاع السياحي.

وأضافت، بأن البرنامج التدريبي يهدف إلى إكساب المشاركين والمشاركات بالمهارات الأساسية لإنتاج وخدمة الطعام والشراب، وإنتاج الخبائز والحلويات والمعجنات، إضافة إلى المهارات الأساسية للمبيعات والتسويق الإلكتروني، وصحة وسلامة الغذاء، وخدمة الزبائن، ومهارات الإتيكيت، والمحاسبة وإدارة الإيرادات، وإدارة المشاريع والحفاظ على ديمومتها”، والمهارات الأساسية لعمل الحرف التقليدية والشعبية “النحاسيات، الحفر على الخشب، الفسيفساء، التطريز، نساج بسط وجداريات، وأي مهارات أخرى، بحسب طبيعة كل محافظة.