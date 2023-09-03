صناعة عمان تبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية مع كازاخستان

وطنا اليوم:أعرب رئيس غرفتي صناعة الار دن وعمان المهندس فتحي الجغبير عن أمله فى ان تتطور العلاقات الاقتصادية بين الأردن وكازاخستان بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، خصوصا وأن التبادل التجاري بين البلدين متواضع جدا، إذ تشير الارقام الى ان الصادرات الأردنية الى كازاخستان لا تتعدى الـ 200 الف دينار مقابل مستوردات منها تصل الى 400 الف دينار.

واضاف الجغبير خلال لقائه في مبنى الغرفة، الخميس، سفير المملكة المعين في كازاخستان حمزة العمري، ان الغرفة تسعى لتعزيز الصادرات الأردنية من خلال البحث عن اسواق جديدة للمنتجات الأردنية، ومنها كازاخستان، حيث دعمت الغرفة مشاركة وفد صناعي أردني، في النسخة الـ 28 من معرض (KIHE 2023) وهو معرض متخصص بالمستلزمات الطبية يقام في مدينة الماتي بكازاخستان، ويحظى بمشاركة دولية واسعة، بهدف التعرف على اسواق اسيا الوسطى، والفرص التصديرية المتاحة لدخول المنتجات الأردنية لهذه الاسواق الواعدة.

ودعا الجغبير الى تفعيل الدور الاقتصادي للسفارات الأردنية في الخارج، من خلال التعريف بالصناعات الأردنية وترويجها، وكذلك تزويد غرف الصناعة بمعلومات حول فرص التصدير الى الدول التي تقع فيها هذه السفارات وكذلك الفعاليات الاقتصادية التي تقام بها، هذا عدا عن دورها في جلب الاستثمارات الى الأردن، من خلال التعريف بالمزايا الاستثمارية التي تقدمها المملكة للمستثمرين.

من جانبه، أكد السفير العمري أنه سيعمل على التعريف بالفرص الاستثمارية ذات القيمة المضافة العالية في المملكة، وخصوصا في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات اللوجستية والسياحة والصناعة والزراعة والصحة والطاقة والطاقة المتجددة والسياحة الدينية والتعدين والصناعات الغذائية.

موضحا ان اهم المعيقات التي تواجه زيادة التبادل التجاري بين البلدين هي كلف النقل وعدم وجود خطوط نقل مباشرة بين البلدين، وصعوبة الحصول على تأشيرات السفر الى كازاخستان لرجال الأعمال الأردنيين.