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حدث تاريخي لأول مرة ..الدوري السعودي يخترق إيران

منذ 3 ثواني
Soccer Football - Saudi Pro League - Al Ittihad v Al Hilal - Prince Abdullah Al Faisal Stadium, Jeddah, Saudi Arabia - September 1, 2023 Al Ittihad's Karim Benzema in action with Al Hilal's Bono REUTERS/Stringer

وطنا اليوم:قام التلفزيون الرسمي الإيراني، الجمعة، ببث مباراة من الدوري السعودي لكرة القدم للمرة الأولى، في حدث وصفه البعض بـ”التاريخي”، وذلك بعد إعادة العلاقات بين البلدين بوساطة صينية قبل أشهر.
وذكرت قناة الإخبارية في منشور على أكس (تويتر سابقا)، الأحد، أن “الرياضة السعودية تنجح وتتخطى الحواجز والشعارات وتصل إلى قلوب الشعوب”.
وقالت “التلفزيون الرسمي الإيراني يبث لأول مرة مباراة من الدوري السعودي، بين الهلال والاتحاد (أقيمت الجمعة)، ووصف بعض الإيرانيين الحدث بالتاريخي وعبروا عن إعجابهم بمستوى الدوري السعودي”.
وفي 17 أغسطس الماضي، وصل وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إلى العاصمة السعودية الرياض، في أول زيارة له إلى السعودية منذ استئناف العلاقات بين القوتين الإقليميتين في مارس الماضي، حسبما أعلنت وسائل إعلام رسمية إيرانية.
يتوقع أن يصل وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، إلى الرياض، الخميس، في أول زيارة رسمية له للسعودية منذ استئناف العلاقات بين القوتين الإقليميتين في مارس، حسبما أعلنت وسائل إعلام رسمية.
وقطعت الرياض علاقاتها مع طهران عام 2016، بعد هجوم متظاهرين على سفارتها في العاصمة الإيرانية وقنصليتها في مدينة مشهد، احتجاجا على إعدام الرياض رجل الدين الشيعي البارز، نمر النمر.
لكن البلدين اتفقا على استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح سفارتيهما بعد قطيعة أنهاها اتفاق مفاجئ تم التوصل إليه بوساطة صينية، في مارس الماضي.
وفي 6 يونيو، أعادت إيران فتح سفارتها في الرياض، في مراسم تخللها رفع العلم. وعينت طهران، علي عنايتي، سفيرها السابق لدى الكويت، سفيرا جديدا لها لدى الرياض.
وتأتي زيارة عبد اللهيان بعدما كانت زيارة الأمير فيصل بن فرحان في يونيو، الأولى لوزير خارجية سعودي لطهران منذ عام 2006، حيث عقدا مباحثات تناولت قضايا الأمن والاقتصاد والسياحة والنقل.
وفي أغسطس الماضي، استأنفت السفارة السعودية في طهران نشاطها، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية، لكن الرياض لم تؤكد ذلك أو تسمي سفيرا لدى طهران، وفقا لفرانس برس


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