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إريتريون يشعلون شوارع تل أبيب.. ونتنياهو يبحث طردهم

منذ 33 ثانية
إريتريون يشعلون شوارع تل أبيب.. ونتنياهو يبحث طردهم

وطنا اليوم:وجه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإرسال قوات ضخمة لاستعادة النظام في تل أبيب، بعد أحداث الشغب والتخريب التي شهدتها المدينة امس السبت، والتي أصيب خلالها نحو 140 شخصا.
وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان له، إن نتنياهو “تلقى تحديثا من وزير الأمن القومي ومفوض الشرطة بشأن الاضطرابات، وأمر باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة النظام العام”.
من جهتها، ناشدت بلدية تل أبيب السكان البقاء في منازلهم حتى انتهاء المظاهرات.
في غضون ذلك، أفاد مستشفى إيخيلوف في تل أبيب بأن 12 من المصابين في أعمال الشغب التي قام بها طالبو لجوء إريتريون في المدينة، يعانون من جروح خطيرة، فيما يتلقى 26 جريحا آخرون العلاج في نفس المستشفى، بمن فيهم شرطة تتراوح حالاتهم بين الخفيفة والمتوسطة.
واندلعت مواجهات عنيفة السبت بين قوات شرطة الاحتلال الإسرائيلي والمئات من طالبي اللجوء الإريتريين في تل أبيب.
وأفادت وسائل إعلام عبرية بأن المظاهرة خرجت احتجاجا على مهرجان نظمته السفارة الإريترية في شارع ياد هاروتز بالمدينة، وأن المتظاهرين من طالبي اللجوء المعارضين للنظام في إريتريا
وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن نتنياهو قرر تشكيل لجنة وزارية خاصة لبحث إجراءات طرد المتظاهرين الإريتريين.
ومن المزمع أن تلتئم اللجنة الوزارية الخاصة الأحد في مكتب رئيس حكومة الاحتلال؛ حسبما أورد مكتب نتنياهو.
وجاء في بيان مكتب نتنياهو أن “اللجنة ستبحث إجراءات من بينها الطرد ضد اللاجئين غير القانونيين الذين شاركوا في أعمال إخلال بالنظام.


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