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ضبط 5500 طن أرز غير صالحة للاستهلاك البشري في مستودعات شركة كبرى

منذ ساعتين
ضبط 5500 طن أرز غير صالحة للاستهلاك البشري في مستودعات شركة كبرى

 

وطنا اليوم –    ضبطت لجان السلامة والصحة في محافظة الزرقاء ومؤسسة الغذاء والدواء فرع الزرقاء السبت، 5500 طن أرز غير صالحة للاستهلاك البشري في مستودعات تعود إلى شركة كبرى على مساحة قرابة ٤ دونمات ضمن اختصاص الزرقاء.

وبهذا الخصوص أكد محافظ الزرقاء حسن الجبور بأنّه “لا تهاون ولا رأفة في اتخاذ أقصى الإجراءات الإدارية والقانونية بحق المخالفين واللاعبين بقوت المواطن ومن تسول لهم أنفسهم العبث بصحته وسلامته”.

وأضاف بأنه تم التحفظ على كامل الكمية المضبوطة وإغلاق المستودعات المذكورة بالشمع الأحمر والسير بالإجراءات القانونية بحق المخالفين


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