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رغد تستذكر والدها الشهيد صدام حسين

منذ 19 ثانية
رغد تستذكر والدها الشهيد صدام حسين

 

وطنا اليوم – استذكرت رغد صدام حسين والدها بهذه الخاطرة التي اعلنتها بيوم ميلادها عبر اكس.

أبو الرغد، هكذا يناديني ..

في يوم ميلادي سمعت صوته ظهرا والدي الرئيس صدام حسين عائدا من عمله لتناول الغداء مع العائلة ثم استراحة قصيرة ليعود بعدها إلى العمل مرة أخرى كعادته كل يوم، ابتسمت ونزلت مسرعة باتجاهه، كنت مرتدية فستان احمر اضفت عليه لمساتي في التصميم، فهذه احد هواياتي منذ الصغر، لم اكن قد انتهيت بعد من تصفيف شعري، الا انني عندما سمعت صوته تركت كل شي وركضت نحوه، ذلك الصوت الذي احب، كان في اخر الدرج مبتسما في يده علبه عندما وصلت قبلني وقال لي “بنيتي كل عام وانتِ بخير” وقدم لي الهدية وهو مازال مبتسما مع نظرة إعجاب لابنته التي اصبحت شابة.

هذه الذكرى التي أراها واتذكرها كل سنة في مثل هذا اليوم..

شكرا ايها الاحبة على الامنيات الجميلة التي ارسلتموها على مواقع التواصل الاجتماعي شكرا لكل المحبين


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