بسام أبو ربيع وشركاه يحققون طفرة في صناعة الخزف

تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، وأحداث تنافسية قوية في الصناعات الأردنية محليا وخارجيا ، بهدف تعزيز الثقة بالمنتجات المحلية التي تنافس نظيرتها المستوردة، ليكون مصنع الخزف الذي اقيم شرق العاصمة عمان، لشركة بسام ابو ربيع وشركاه، لصناعة التحف والخزف باشكالها المختلفة، الصحون وأواني الشاي وأدوات زخرفية مثل المزهريات وغيرها، واحد من اهم المصانع في العاصمة الاردنية عمان.

مصنع بسام ابوربيع وشركاه حقق طفرة بصناعة الخزف ، ليكون احد ابرز المعالم الاقتصادية في الاردن ، وبدعم من المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية ” جيدكو ” يتم عرض منتوجات المصنع في بوليفارد العبدلي بهدف تعريف زوار العبدلي بالمنتجات والصناعات الأردنية ومدى تنوعها والتطور الذي رافق عمليات الانتاج الوطني وبهدف زيادة ثقة المستهلك الأردني بصناعاته الوطنية ، والتى تشهد إقبالا كبيرا عليها من زوار العبدالي لما تضيفه من لمسات جمالية رائعة للمكان الذى توضع فيه.