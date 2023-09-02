بالأسماء.. إعلان الفائزين في مسابقة حكيم السنوية بنسختها الثامنة

وطنا اليوم: أعلنت أكاديمية حكيم الذراع التعليمي لشركة الحوسبة الصحية، أسماء الفائزين بمسابقة حكيم السنوية بنسختها الثامنة.

وجاء الإعلان عن الفائزين خلال حفل ختامي في ملتقى الابتكار بقرية أورنج الرقمية في العبدلي أخيرا، سلّط الضوء على عروض الابتكارات والتميز في تكنولوجيا الرعاية الصحية.

وفاز فريق مشروع “ريست ريست” على المركز الأول، المكون من أحمد السيوطي وخالد العفالقة من جامعة اليرموك، بعد تطويره جهاز تأهيل وتقييم لاستعادة الحركة الطبيعية لمفصل المعصم يتحكم به عن طريق تطبيق على الهواتف الذكية.

وحصل فريق مشروع “ريتين ايه.اي” المكون من ماسة عبدالله وأيمن مصلح وباسم مطر من الجامعة الأردنية على المركز الثاني، لعمله على تشخيص أمراض العيون من خلال صورة لشبكية العين باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وجاء في المركز الثالث، فريق مشروع “نيرو ستيم” المكون من لجين عناب ويوسف حبه ونبيه أبو علي وسراج البستنجي ومحمود بربراوي من جامعة اليرموك، بعد عمله على التخفيف من التوتر بشكل فوري ودقيق عن طريق الموسيقى باستخدام ساعة ذكية.

وهنأت المدير التنفيذي للاتصال المؤسسي والاستدامة في شركة أورنج الأردن، المهندسة رنا الدبابنة، الفائزين، وعبرت عن سعادتها لرعاية استضافة المسابقة التي تنسجم مع فلسفة واستراتيجية المسؤولية الاجتماعية لدعم الشباب والريادة في شركة أورنج للعمل على تطور المجتمع والاقتصاد، خصوصا القطاع الطبي، شارك في المسابقة 100 مشروع تأهل منهم 10 للنهائيات.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الحوسبة الصحية المهندس عمر عايش، إن مسابقة أكاديمية حكيم تسعى كل عام لدعم أفكار الشباب المبدعة في مجال التكنولوجيا الصحية، وتشجيعها.

وأضاف أن “برنامج حكيم” لاستخدام التكنولوجيا الصحية في تطوير القطاع الصحي، حيث ينتسب الشباب للأكاديمية لمدة 6 شهور للاستفادة من خبرات المهندسين والفنيين فيها ومساعدتهم على تطوير أفكارهم وتحويلها إلى منتج على أرض الواقع للاستفادة منها في القطاع الصحي.