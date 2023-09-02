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برعاية الأميرة آية بنت فيصل.. انطلاق بطولة غرب آسيا للكراتية

منذ 3 ساعات
برعاية الأميرة آية بنت فيصل.. انطلاق بطولة غرب آسيا للكراتية

وطنا اليوم: رعت سمو الأميرة آية بنت فيصل، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الأردنية ورئيسة الاتحاد الأردني للكرة الطائرة، أمس الجمعة، حفل انطلاق بطولة غرب آسيا للكراتيه، التي يستضيفها الاتحاد الأردني للعبة في الصالة الرياضية لجامعة البترا، والتي تستمر حتى مساء اليوم السبت.

وتشهد البطولة مشاركة أكثر من 200 لاعب ولاعبة يُمثلون 8 دول وهي: الأردن والسعودية والكويت والإمارات وسوريا و فلسطين واليمن والعراق ويتنافسون في فئات الناشئين والشباب وتحت سن الـ 21 عاماً والكبار، بحسب اللجنة الأولمبية الأردنية.

وعلى هامش انطلاق البطولة، كرمت سمو الأميرة آية لاعبي المنتخبات الوطنية للكراتيه الذين توجوا بميداليات في بطولات العالم للفئات العمرية عام 2022 وبطولة آسيا عام 2023.

ونجحت المنتخبات الوطنية في نيل ما مجموعه 25 ميدالية من بينها 10ميداليات ذهبية و8 ميداليات فضية و7 ميداليات برونزية ضمن منافسات البطولة.


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